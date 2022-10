Putin: "Nostra partecipazione all'accordo sul grano è sospesa"

Per Putin la partecipazione di Mosca all'accordo sul grano resta sospesa.

"Non stiamo parlando di porre fine alla nostra partecipazione, no. Stiamo parlando di cosa stiamo sospendendo", ha detto il presidente russo in una conferenza stampa a Sochi. La Russia, ha sottolineato il leader del Cremlino, "ha accettato l'intesa per aiutare i Paesi più poveri, ma solo dal 3% al 5% è andato a coloro che ne hanno bisogno". Dopo l'attacco con droni alla flotta russa, Mosca aveva stoppato l'accordo sulle esportazioni alimentari ucraine, accusando Kiev di aver utilizzato il corridoio del grano per l'assalto in Crimea.