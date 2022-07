Putin: "Occidente non seminerà caos e discordia in Russia"

"Da decenni l'Occidente agisce in modo estremamente aggressivo verso la Russia".

Lo ha detto Vladimir Putin, citato dalla Tass. Il leader russo ha poi sottolineato che "l'Occidente non sarà in grado di seminare discordia e provocare il caos in Russia" e che le autorità di Mosca "sono in grado di ridurre al minimo le conseguenze delle sanzioni illegali occidentali".