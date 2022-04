Ucraina, Putin accusa Zelensky: "Kiev ha portato i negoziati in un vicolo cieco"

"Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco".

Lo ha detto Vladimir Putin in conferenza stampa, a seguito dell'incontro con il presidente bielorusso Lukashenko al sito dello spazioporto di Vostochny, nella regione dell'Amur. "Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili ", ha aggiunto il presidente russo che ha bollato come "fake" le notizie sui massacri nella località di Bucha , in Ucraina.