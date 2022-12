Putin: "Bielorussia non è solo un vicino ma un alleato"

Per Putin "la Bielorussia non è solo un buon vicino, ma anche un alleato, quindi tutte le questioni economiche vengono risolte sulla base di questo fatto".

Il leader russo è a Minsk, la prima visita in oltre tre anni, per incontrare il presidente Aleksandr Lukashenko. Diverse intelligence occidentali hanno ipotizzato un coinvolgimento dell'esercito bielorusso, a sostegno di Mosca, nella guerra in Ucraina.