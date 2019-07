Putin atterrato a Roma: visita lampo in Italia per vedere il Papa, Mattarella, Conte e Berlusconi

Rigorose e rigide le misure di sicurezza all'aeroporto di Fiumicino per l'arrivo, a breve, del presidente russo Vladimir Putin in visita a Roma per meno di 12 ore. L'aereo presidenziale sarà fatto parcheggiare in un'area decentrata, a ridosso della Cargo City. In campo le forze dell'ordine di stanza al Leonardo da Vinci, con pattuglie della polizia di frontiera, dei carabinieri e della finanza, che perlustrano l'intero perimetro aeroportuale, oltre che personale di Aeroporti di Roma. Appostati i tiratori scelti, mentre a terra sono state predisposte pattuglie supportate da unita' cinofile antiterrorismo. Meticolosi, sia da parte degli agenti della polizia di frontiera sia degli artificieri, i controlli cui sono stati sottoposti, tra gli altri, giornalisti, cameraman e fotografi accreditati a seguire le fasi di arrivo del presidente. Massima vigilanza anche dall'alto, con l'ausilio di un elicottero, sulle strade attraverso le quali passera' il corteo presidenziale.