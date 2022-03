Putin a Scholz: "Per ora si può ancora pagare il gas russo in euro"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che si potrà continuare per il momento a pagare il gas in euro.

Lo riferisce il governo di Berlino. Putin, fa sapere il Cremlino, ha spiegato a Scholz che "la modifica della procedura per i pagamenti è stata introdotta per il fatto che, in violazione delle norme internazionali, le riserve valutarie della Banca di Russia sono state congelate dai Paesi membri".