Putin: "Il 2022 anno molto difficile per la Russia"

Per Vladimir Putin "il 2022 è stato un anno molto difficile per la Russia e siamo riusciti a superare quei rischi che si sono presentati, in gran parte inaspettati".

Lo ha affermato il presidente russo in una riunione sulle questioni economiche. Il leader del Cremlino ha voluto precisare che quei rischi "sono stati superati con successo anche se nel 2022 non li conoscevamo e non li capivamo". "I rischi tecnologici e infrastrutturali non sono stati ancora risolti - ha concluso -. Capiamo cosa sta succedendo e che tipo di difficoltà incontreremo".