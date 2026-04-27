Pubblica uno slogan nazista sui social, poliziotto condannato a visitare Auschwitz

Sentenza senza precedenti in Germania: il tribunale di Weisswasser ha condannato un agente di polizia che su una chat aveva pubblicato la foto del motto delle truppe d'assalto naziste "Tutto per la Germania" a visitare il memoriale dell'ex campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau .



Il protagonista della vicenda è un commissario capo 52enne. Avrebbe ricondiviso successivamente lo slogan anche su atri social. La procura aveva chiesto la pena di cento giorni di multa a 90 euro l'uno con l'accusa di diffusione di propaganda di organizzazioni incostituzionali e terroristiche e altri reati minori. Il giudice invece ha optato per una ammonizione sospendendo la pena ma obbligando l'uomo alla visita del memoriale nel campo di sterminio entro un anno, con l'obbligo di fornire le prove dell'avvenuto viaggio al Tribunale, in caso di mancato rispetto della misura, scatterà una multa di 4.200 euro.