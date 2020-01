"Può tentare la fuga": gabbia speciale per "Igor il russo"

Il timore che possa tentare la fuga c'è perché Norbert Foeher, alias "Igor il russo", l'uomo che nell'aprile del 2017 uccise due persone tra le province di Bologna e Ferrara, seppe tenere in scacco per mesi chi gli dava la caccia in Italia. Alla fine fu catturato in Spagna non prima di avere tentato di uccidere due agricoltori e aver assassinato due agenti della Guardia Civil e un allevatore che lo avevano scovato in un cascinale.

Per questo il rischio di una nuova fuga di Igor non è da sottovalutare. E per lui proprio in queste ore viene costruita una gabbia di vetro blindato all'interno dell'aula della Corte di Teruel in Spagna, dove il 28 gennaio si apre il processo a suo carico che dovrebbe durare una settimana. La gabbia è del tipo di quelle utilizzata per i terroristi dell'Eta. Le autorità spagnole sembrano certe che l'uomo possa approfittare di qualsiasi falla nella sicurezza per fuggire.



"Igor il russo", già condannato all'ergastolo in Italia per la morte del tabaccaio Davide Fabbri e della Guardia ecologica Valerio Verri, deve essere processato non solo per il duplice tentato omicidio avvenuto il 5 dicembre del 2017, ma anche per il triplice omicidio dei due agenti e di un allevatore 10 giorni dopo, il 15 dicembre. Questo secondo processo si svolgerà in primavera sempre in Spagna.