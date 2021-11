Proteste no vax in tutta Europa, scontri a Bruxelles

Covid, a Bruxelles scontri al corteo anti-restrizioni Afp 1 di 11 Afp 2 di 11 Afp 3 di 11 Afp 4 di 11 Afp 5 di 11 Afp 6 di 11 Afp 7 di 11 Afp 8 di 11 Afp 9 di 11 Afp 10 di 11 Afp 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Domenica di alta tensione per le proteste no vax in Europa. Dopo una notte di scontri e arresti nei Paesi Bassi, è stata una domenica pomeriggio da guerriglia urbana anche per le strade di Bruxelles, dove 35mila persone hanno manifestato contro le nuove restrizioni anti-Covid. Il corteo, iniziato in modo pacifico, è poi degenerato: al lancio di oggetti da parte dei manifestanti, la polizia ha risposto usando cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.