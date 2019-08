Proteste Hong Kong, l'invito di Trump a Xi: "Incontriamoci"

Mentre proteste e tensioni a Hong Kong non accennano a diminuire, sul caso interviene anche Trump, che in un tweet propone un incontro al presidente cinese Xi Jinping. Xi, scrive il presidente Usa, "è un brav'uomo in un 'affare difficile'. Ho ZERO dubbi sul fatto che se il presidente Xi vuole risolvere rapidamente e umanamente il problema di Hong Kong, può farlo. Incontro personale?".