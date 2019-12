Proteste Baghdad, Teheran replica agli Usa: insultano popolo iracheno

Botta e risposta tra Teheran e Washington a seguito delle proteste contro l'ambasciata americana a Baghdad. "Le accuse contro Teheran per le proteste contro gli Usa in Iraq sono un insulto al popolo iracheno", ha affermato il ministro degli Esteri Seyed Abbas Mousavi. Il presidente statunitense controbatte: "L'Iran sarà ritenuto responsabile di vite perse o danni subiti. Pagherà un grande prezzo. Non è un avvertimento, è una minaccia".