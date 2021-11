Proteste anti-lockdown in Olanda, scontri a L'Aja

Ansa

Ancora proteste in Olanda contro le misure anti-coronavirus del governo, con centinaia di persone che, sabato, hanno lanciato pietre e oggetti contro la polizia a L'Aia. Il gruppo si è riunito a un incrocio in un quartiere operaio dove ha dato fuoco ad alcune biciclette. Almeno una persona è stata arrestata per le violenze. Venerdì altri scontri a Rotterdam.