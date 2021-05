Proteste anti-governative in Colombia: 8 feriti

ansa

Non si attenuano le tensioni in Colombia dove proseguono da 12 giorni le manifestazioni anti-governative in varie città, e in particolare a Cali, con una sparatoria in cui sono rimaste ferite 8 persone, per lo più indigeni che partecipavano alle proteste presidiando blocchi stradali. L'incidente è avvenuto fra militanti del Consiglio regionale indigeno del Cauca e residenti intervenuti per sbloccare la circolazione stradale.