Protesta pro-Palestina a Washington, uomo cerca di darsi fuoco

Un uomo ha cercato di darsi fuoco in segno di protesta sabato durante una manifestazione pro-Palestina tenuta a Washington in vista del primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il 7 ottobre 2023. In suo aiuto sono intervenuti alcuni passanti e diversi uomini della polizia che hanno spento le fiamme. "Sono un giornalista e noi trascuriamo (questa causa, ndr), diffondiamo disinformazione", ha gridato l'uomo tra urla di dolore. La polizia ha riferito che è stato ricoverato per "lesioni non mortali". Migliaia di persone hanno marciato sabato anche in molte città degli Stati Uniti - da Washington a Los Angeles - chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza.