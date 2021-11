Protesta dei pescatori francesi: blocco traghetti e tunnel Manica

Afp

Il comitato nazionale della pesca francese ha annunciato il blocco del traffico merci agli accessi del tunnel della Manica e in tre porti: lo stop è stato in segno di protesta per chiedere la concessione rapida da parte di Londra delle licenze di pesca post-Brexit. I pescatori bloccheranno gli arrivi di camion e traghetti "per alcune ore".