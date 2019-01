Protesta dei gilet gialli a Parigi: 74 persone in custodia cautelare

La magistratura parigina ha ordinato la custodia cautelare per 74 persone arrestate durante le proteste dei gilet gialli nella capitale francese. La polizia ha reso noto di aver effettuato un centinaio di fermi per "porto di armi proibite e violenze nei confronti delle forze dell'ordine". Sono 32mila i manifestanti scesi in strada in tutta la Francia, ottomila dei quali nella sola Parigi.