A Benfeld

Francia, professore accoltellato in aula da uno studente: 14enne in fuga

24 Set 2025 - 09:57
Un insegnante è stato accoltellato da uno studente di 14 anni all'interno del liceo Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento francese del Basso Reno, vicino a Strasburgo. Secondo quanto riportato dall'emittente BFM TV, il giovane aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. Si tratterebbe di un minore ospitato in una struttura d'accoglienza della zona. L'allarme è scattato in mattinata: l'istituto è stato evacuato per motivi di sicurezza. L'insegnante, colpito mentre si trovava in aula, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nelle ricerche per rintracciare il ragazzo. Ancora da chiarire le cause dell'aggressione.

