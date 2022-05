Primo maggio, in Iran proteste in molte città: decine di arresti

Manifestazioni di protesta di lavoratori si sono svolte in decine di città iraniane contro il caro vita e il malgoverno e per chiedere il rilascio di attivisti sindacali in carcere.

In alcuni casi le forze di polizia sono intervenute pesantemente disperdendo i manifestanti e arrestando decine di persone. "I lavoratori - si legge in un comunicato degli organizzatori delle proteste - diventano ogni anno più poveri a causa dell'inflazione, come conseguenza delle sanzioni e del malgoverno del Paese".