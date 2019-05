Primo Maggio a Parigi, i black bloc contro la polizia: 200 fermi

Inseguimenti e cariche si sono registrati anche nelle vie adiacenti del XIV arroondissement; la gran parte del corteo si è comunque mantenuta calma e pacifica.



Nella capitale francese erano ampiamente previsti momenti di tensione, anche per via del fatto che in città sono stati programmati contemporaneamente i consueti cortei dei gilet gialli assieme a quelli dei sindacati per la festa del Primo Maggio, e la concentrazione di persone ha richiamato anche nutriti gruppi di black bloc.



Ancora prima che la manifestazione prendesse in via, così, la polizia aveva già fermato 35 persone, e altre 3 (una donna spagnola e due uomini tedeschi) sono state arrestate dopo essere state sorprese a manipolare una tanica di benzina: in macchina i tre avevano anche un coltello, una fionda, due bombole di gas, altre due taniche di carburante, un bidone di acetone e due chili di zucchero, il tutto insieme ad una mappa con l'itinerario della manifestazione.



Lo scorso anno la manifestazione del Primo Maggio si era conclusa con una lunga guerriglia e incidenti fra polizia e dimostranti, durante i quali c'era stato l'episodio - poi diventato scandalo - della presenza di Alexandre Benalla, allora consigliere all'Eliseo, fra i celerini che manganellavano studenti nel quartiere latino.



Oltre che a Parigi, scontri sono scoppiati anche a Besancon, nell'est del Paese: da una manifestazione si sono staccati circa 200 gilet gialli che hanno tentato di fare irruzione nel commissariato principale della città, ma sono stati respinti.