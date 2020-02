Primarie dem in Usa, proiezioni Cnn: Biden vince in Carolina del Sud

Secondo la proiezione della Cnn, Joe Biden ha vinto le primarie dem in Carolina del Sud. Se il risultato dovesse essere confermato si tratterebbe della sua prima vittoria. Per i sondaggisti, l'ex vicepresidente vincerà 14 dei 54 delegati in palio. Biden ha ringraziato via Twitter gli elettori e ha affermato: "A tutti quelli che sono stati esclusi, questa è la vostra campagna. Insieme batteremo Donald Trump".