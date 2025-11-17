Elezioni presidenziali in Cile, il ballottaggio sarà tra Jeannette Jara e José Kast

Sarà una sfida tra la candidata del Partito Comunista, Jeannette Jara, e il leader del Partito Repubblicano, José Kast, per la presidenza del Cile. I due si contenderanno il ruolo di capo dello Stato nel ballottaggio previsto per il 14 dicembre, al termine di un primo turno che ha registrato un forte equilibrio politico e una partecipazione in linea con le attese. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Servizio Elettorale cileno, con il 40% dei voti scrutinati, Jara risulta in vantaggio con il 26,45% delle preferenze, seguita da Kast con il 24,46%. La distanza tra i due contendenti è considerata ormai "irreversibile" dalla maggior parte degli analisti locali, che stimano conclusa la corsa per il primo turno. Il terzo posto, a sorpresa, è andato al populista Franco Parisi, che ha ottenuto il 18,62% dei voti, restando fuori dal secondo turno ma rafforzando la sua visibilità politica nel Paese.