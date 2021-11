Presidente Ucraina denuncia preparativi per golpe nel Paese

-afp

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in conferenza stampa di aver ricevuto "dalle agenzie di intelligence di altri Paesi" informazioni sui preparativi per un colpo di stato previsto a Kiev per il 1° dicembre. Per quanto riguarda invece la preoccupazione per l'attività militare russa al confine, il presidente ha avvertito Mosca che l'Ucraina è "completamente preparata per un'escalation".