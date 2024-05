Il presidente di Taiwan: con la Cina dovremmo lavorare alla pace e alla stabilità

Taiwan e Cina dovrebbero lavorare insieme "per la pace e la stabilità" nello Stretto di Taiwan: è uno dei passaggi del discorso inaugurale del neopresidente William Lai.

"Le genti di Taiwan e della Repubblica popolare non sono subordinate tra loro", ha aggiunto Lai, chiedendo alla Cina di "cessare le intimidazioni politiche e militari" nei confronti dell'Isola. Ma di fronte "alle numerose minacce e tentativi di infiltrazione dobbiamo dimostrare la determinazione nel difendere la nostra nazione e dobbiamo anche aumentare la nostra consapevolezza in materia di difesa e rafforzare il nostro quadro giuridico per la sicurezza nazionale", ha detto.