Premi Pulitzer: dominano la morte di Floyd e la pandemia

Afp

La morte di George Floyd, le rivolte degli afroamericani successive alle violenze della polizia, ma anche la pandemia e l'anno vissuto con il dramma coronavirus. Sono stati questi i temi dominanti del Pulitzer, i cui vincitori, nelle 22 categorie, sono stati appena annunciati. The Star Tribune ha vinto per la copertura sull'uccisione di Floyd, l'Associated Press è stata premiata per la fotografia sia riguardo le proteste sia sul Covid in Spagna.