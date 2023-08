Incendi in Portogallo, oltre mille pompieri al lavoro e 1.400 evacuati

In Portogallo oltre mille vigili del fuoco stanno combattendo contro una serie di incendi che stanno bruciando vaste aree naturali.

Il rogo più grande nel sud-ovest, vicino alla città di Odemira, dove circa 1.400 persone sono state evacuate da villaggi e da un campeggio per precauzione. Finora sono andati in fiamme circa 7mila ettari di boschi e campagne. La recente ondata di incendi è avvenuta in concomitanza con l'aumento delle temperature.