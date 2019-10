Portogallo, exit poll: vincono socialisti, vicini alla maggioranza

Il partito socialista al governo vince le elezioni in Portogallo, secondo gli exit poll diffusi alla chiusura di tutte le urne per il rinnovo del parlamento. Secondo i dati riportati da Reuters il partito del premier Antonio Costa ottiene tra il 33,3% e il 40%. Una percentuale che potrebbe portare i socialisti molto vicini alla maggioranza assoluta in Parlamento. Il Partito Socialdemocratico (Psd) si attesterebbe tra il 24,2% e il 31%.