Portavoce Talebani: "Spero Italia riapra ambasciata a Kabul"

Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, dice di sperare che "l'Italia riconosca il nostro governo islamico e che riapra presto la sua ambasciata" a Kabul. In una intervista a "La Repubblica", Mujahid spiega che i talebani vogliono "ristabilire buone relazioni con l'Italia. Il vostro è un Paese importantissimo per noi per la sua cultura e la storia della filosofia".