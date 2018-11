Polonia, vietata la marcia di estrema destra a Varsavia

Per ragioni di sicurezza il sindaco di Varsavia Hanna Gronkiewicz-Waltz ha bandito la marcia degli estremisti nazionalisti in occasione del centesimo anniversario dell'indipendenza polacca, l'11 novembre. Lo riporta la Bbc. "Prima viene la sicurezza", ha dichiarato il sindaco sottolineando che "Varsavia ha già sofferto abbastanza a causa del nazionalismo aggressivo". Lo scorso anno presero parte in 60mila alla marcia al grido di: "Polonia bianca".