Polonia, sindaco Danzica accoltellato a evento benefico: è grave

E' ancora tutta da chiarire la dinamica dell'accoltellamento del sindaco di Danzica, in Polonia. Pawel Adamowicz è stato ferito la sera di domenica 13 gennaio mentre era sul palco di un grande evento di beneficienza. Lo riferiscono funzionari e media polacchi, aggiungendo che il primo cittadino è stato trasferito in ospedale e versa in gravi condizioni.