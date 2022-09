Polonia: "Se Mosca usa arma nucleare, risposta Nato sarà devastante"

Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha dichiarato che la risposta della Nato a qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina sarà "devastante".

In un'intervista alla Nbc il ministro, in visita a Washington, ha avvertito che se Putin dovesse usare la bomba atomica la Nato reagirà "in maniera convenzionale", quindi non usando un'arma nucleare, "ma la risposta sarà devastante. Questo è il messaggio che l'Alleanza sta inviando alla Russia in questo momento", ha aggiunto.