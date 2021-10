Polonia, premier Morawiecki: "Non cediamo alla pressione del ricatto"

Ansa

Il governo polacco "non si piegherà alla pressione del ricatto. La sentenza della Consulta non mette in discussione i Trattati Ue". Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, riferendosi agli attriti con Bruxelles sull'indipendenza della giustizia e il primato del diritto europeo. Arrivando al vertice dei leader Ue, Morawiecki ha aggiunto: "Siamo pronti al dialogo".