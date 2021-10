Polonia, ok alla costruzione del muro al confine bielorusso

Ansa

Il Parlamento della Polonia ha approvato la costruzione di un muro al confine con la Bielorussia, per arginare l'arrivo dei migranti. Il costo del muro, che si estenderà per 110 chilometri lungo la frontiera orientale dell'Unione europea, è stimato in 353 milioni di euro. Il presidente polacco Andrzej Duda aveva annunciato che avrebbe firmato la legge non appena fosse stata approvata dal Parlamento.