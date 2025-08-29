Polonia, F-16 si schianta nelle prove di un airshow: morto il pilota

Un caccia F-16 dell'aeronautica militare polacca si è schiantato durante le prove per un airshow, uccidendo il pilota. L'aereo ha colpito la pista, innescando una palla di fuoco visibile ai presenti. Il portavoce del governo Adam Szlapka ha confermato la morte sui social media. L'agenzia di stampa polacca Pap ha riferito che l'aereo apparteneva all'Aeronautica Militare polacca. L'incidente è avvenuto pochi giorni prima di una delle più grandi fiere aeronautiche dell'Europa centrale, che avrebbe dovuto attirare circa 180.000 persone.