Polonia: "C'è Putin dietro la crisi dei migranti dalla Bielorussia"

Afp

Dietro la crisi dei migranti dalla Bielorussia c'è la regia del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, precisando che il neoimperialismo di Putin sarebbe la molla che ha spinto il regime bielorusso di Aleksander Lukaschenko a usare negli ultimi mesi i migranti come "scudi umani" per destabilizzare la situazione in Polonia, nei Paesi baltici e nell'Unione europea.