Media Usa: "Obama sapeva che Clooney avrebbe chiesto a Biden di ritirarsi"

Prima di pubblicare il suo articolo-inchiesta sul New York Times, George Clooney avrebbe chiesto consiglio a un amico: l'ex presidente Usa Barack Obama. L'ex presidente è rimasto in silenzio mentre la crisi post-dibattito di Biden continua a prendere slancio. Mercoledì l'attore, da tempo militante democratico, ha pubblicato un articolo di opinione in cui chiedeva al presidente Joe Biden di porre fine alla sua campagna di rielezione e di consentire al partito di scegliere un sostituto per la candidatura presidenziale di novembre.