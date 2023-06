Pnrr, l'Ue: "Italia non ha presentato proposta RepowerEu"

Nell'ambito della revisione del Pnrr, l'Italia "non ha ancora presentato il nuovo capitolo del RepowerEu".

A farlo notare è una portavoce della Commissione Ue, precisando che comunque "sono in corso contatti permanenti". Il capitolo aggiuntivo al Pnrr serve per utilizzare i 2,7 miliardi a disposizione dell'Italia per accelerare la transizione energetica, ma devono essere "nuove misure e nuovi investimenti", e non trasferimenti di risorse.