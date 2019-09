Pirati somali rilasciano ostaggio iraniano dopo quattro anni

Un marinaio iraniano è stato liberato da pirati somali che lo hanno tenuto in ostaggio per quattro anni. Il rilascio, fa sapere l'ong Hostage Support Partnershi (Hsp), che ha aiutato nella trattativa, è stato giustificato da motivi umanitari in quanto Mohammad Sharif Panahandeh sarebbe gravemente malato. Lo riporta la Bbc. Con questa liberazione, restano nelle mani dei pirati altri tre ostaggi, anch'essi iraniani.