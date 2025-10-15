Infermiera aggredita in casa di Michael Schumacher: pilota arrestato per stupro

L'uomo arrestato si presenta come pilota professionista e avrebbe dichiarato di partecipare a competizioni internazionali, senza però che il suo nome sia stato divulgato ufficialmente dalle autorità. È stato fermato nel mese di ottobre 2023 e rimane detenuto in attesa dell'udienza preliminare. Secondo la stampa elvetica, il trentenne avrebbe negato ogni addebito, sostenendo che i rapporti siano stati consensuali. Tuttavia, le autorità giudiziarie elvetiche affermano che la vittima era "incosciente" al momento delle violenze, rendendo impossibile un consenso informato.

Il caso è ora seguito dalla Procura del Canton Vaud, che ha avviato un procedimento per violenza sessuale aggravata, con l'aggiunta di circostanze che potrebbero far scattare un aggravamento della pena, qualora fosse confermata la dinamica dei fatti.