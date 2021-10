Pillola anti Covid, Ema inizia esame sul farmaco della Merck

Ansa

L'Agenzia europea del farmaco ha avviato una revisione continua per Molnupiravir, la pillola antivirale per il trattamento del Covid negli adulti. Lo ha reso noto la Merck, azienda che lo produce in collaborazione con la Ridgeback Biotherapeutics. Secondo i primi risultati della sperimentazione, il farmaco sarebbe in grado di prevenire il ricovero o la morte nei pazienti.