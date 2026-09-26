Pietre d'inciampo addio in un paese della Sassonia: la Cdu vota con Afd

"Si tratta di un tentativo trasparente e meschino di cacciare nuovamente dalla città le vittime naziste di Heidenau e di relegarle là dove, secondo l'Afd, la memoria dovrebbe già trovarsi da tempo: al cimitero", ha protestato il vicepresidente del comitato internazionale di Auschwitz Christoph Heubne. Molti vedono come uno scandalo che la democristiana Cdu abbia sostenuto l'iniziativa, tendendo una mano proprio ad Alternativa per la Germania. Charlotte Knobloch, presidente della Comunità ebraica di Monaco si è detta addirittura "sconvolta" mentre il presidente della Regione, Michael Kretschmer (anche lui della Cdu) ha provato a spegnere le polemiche dando un colpo al cerchio e l'altro alla botte: "Vedo sostanzialmente in modo positivo le pietre d'inciampo" ha detto, aggiungendo tuttavia che "se un Comune decide per un'altra forma di ricordo ne ha legittimamente il pieno diritto".