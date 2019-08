Philadelphia, arrestato l'uomo barricato in casa per ore

L'uomo armato che per ore si era barricato in casa sparando agli agenti di polizia in una cittadina a nord di Philadelphia è stato arrestato. L'uomo aveva ferito lievemente sei poliziotti, due dei quali, rimasti intrappolati nella sua abitazione, erano stati evacuati grazie all'intervento delle forze speciali. Non è chiaro se alla fine si sia arreso o se sia stato catturato.