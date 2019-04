Petrolio Iran, Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz

L'Iran è tornato a minacciare la chiusura dello Stretto di Hormuz, che collega il golfo dell'Oman al golfo Persico e dove transita quasi un terzo di tutto il greggio trasportato via mare. "Se ci saranno minacce, non avremo altra scelta che difendere le nostre acque", ha detto Teheran nel giorno in cui la Casa Bianca ha annunciato l'intenzione di "azzerare le esportazioni" di petrolio dell'Iran.