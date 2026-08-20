Perù, terremoto di magnitudo 6.7 nel sud del Paese

Luis Vásquez, responsabile della Protezione Civile, ha dichiarato alla radio locale RPP che "finora non è stato segnalato alcun tipo di danno". Anche Yony Reyes, sindaco della provincia di Parinacochas, ha riferito che non sono giunte segnalazioni di danni nel capoluogo provinciale. La stampa locale riporta che non è stata emessa allerta tsunami. La Marina Militare peruviana ha confermato che non vi è alcuna minaccia di tsunami. I terremoti sono frequenti in Perù, che fa parte della cosiddetta "Cintura di Fuoco" del Pacifico, un'area caratterizzata da una intensa attività sismica.