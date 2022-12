Perù, Parlamento discuterà la destituzione del presidente Castillo

In Perù il Congresso ha deciso di portare al Parlamento il dibattito sulla destituzione del presidente Castillo.

Con 73 voti favorevoli, 32 contrari e sei astensioni è stata approvata la mozione presentata da parlamentari di centro-destra mirante alla destituzione del presidente di sinistra Pedro Castillo per "permanente incapacità morale". Nelle motivazioni riguardanti la destituzione, raccolte in un documento di oltre 100 pagine, il parlamentare indipendente Edward Málaga Trillo ha sostento che è "inaccettabile che un capo dello Stato ricopra un incarico in mezzo a forti indicazioni di corruzione, grave indegnità o questioni morali ed etiche".