Perù, la Procura chiede l'arresto di Fujimori per caso corruzione

Ansa

Il procuratore peruviano José Domingo Pérez, membro della squadra speciale dell'inchiesta Lava Jato, ha chiesto di revocare l'ordine di libertà vigilata per la candidata alla presidenza del Perù Keiko Fujimori e di emettere un ordine di carcerazione preventiva nei suoi confronti per non aver rispettato alcune misure giudiziarie. La leader di destra è stata accusata di presunto riciclaggio di denaro.