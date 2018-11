Perù, ex presidente Alan Garcia chiede asilo a Uruguay

L'ex presidente peruviano Alan Garcia Perez è entrato nella notte tra sabato e domenica nell'ambasciata dell'Uruguay a Lima per chiedere asilo politico in quel Paese. Venerdì la magistratura peruviana, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di tangenti per la realizzazione della metropolitana nella capitale, aveva spiccato un'ordinanza in cui vietava al presidente Garcia di lasciare il Paese per i prossimi 18 mesi.