Perù, elezioni presidenziali incerte fra cinque candidati

Ansa

Ad una settimana dalle elezioni presidenziali in Perù di domenica 11 aprile regna l'incertezza sul possibile risultato: la massima carica dello Stato sarà assegnata in un ballottaggio previsto per il 6 giugno. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Ipsos per conto del quotidiano El Comercio di Lima. in base al quale il candidato che riscuote i maggiori consensi è il moderato Yonhy Lescano di Acción Popular (10%).