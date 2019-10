Perù, autobus precipita da una scarpata: almeno 18 persone morte

Un autobus è caduto in una scarpata in Perù con un bilancio provvisorio di almeno 18 morti e 24 feriti. L'automezzo, con a bordo una cinquantina di persone, era in viaggio fra Cusco e Maldonado, nel sud del Paese, quando improvvisamente è uscito di strada per cause imprecisate, precipitando per un centinaio di metri sul fianco di una collina. I soccorritori hanno lavorato per molte ore a causa del luogo impervio dell'incidente.