Nyt, Wp, Cnn si ribellano al Pentagono: "No all'ultimatum di "

Le principali testate giornalistiche statunitensi, tra cui New York Times, Washington Post, CNN, Atlantic e The Guardian, hanno respinto con fermezza le nuove restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa alla copertura mediatica delle attività militari. Le misure, promosse da Pete Hegseth, funzionario dell'amministrazione e figura centrale del nuovo corso comunicativo del Pentagono, dovrebbero entrare in vigore domani e prevedono limiti stringenti all'accesso e alla diffusione delle informazioni non preventivamente autorizzate. Secondo quanto stabilito, i giornalisti che non sottoscriveranno le nuove direttive entro le ore 17 di domani (le 23 italiane) dovranno restituire i propri badge stampa e lasciare la sede del Dipartimento entro le 24 ore successive. Le nuove linee guida vietano espressamente la raccolta e la richiesta di notizie non previamente approvate, sollevando forti perplessità tra gli operatori dell'informazione.